Micidiale scontro tra auto: un morto, sei feriti e bimbo in gravi condizioni

Incidente mortale questo pomeriggio sulla A19 Palermo-Catania all’altezza del km 82, a Resuttano, in direzione del capoluogo siciliano: una persona è deceduta nel sinistro che ha coinvolto due veicoli. E’ intervenuto l’elisoccorso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Oltre alla vittima ci sono sei persone ferite, di cui due bambini. Uno dei due in gravi condizioni è stato trasportato a Palermo in elisoccorso, mentre l’altro all’ospedale Sant’Elia insieme alla mamma.