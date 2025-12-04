Enna

Truffa a Inps con falsi braccianti nell’Ennese, una denuncia

Contesta indebita percezione di 230mila euro di disoccupazione

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno condotto una complessa indagine in materia di indebita percezione dell’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS nel settore agricolo.
Le indagini, effettuate da personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo ennese unitamente a militari della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza in servizio presso la locale Procura della Repubblica, hanno riguardato un’azienda agricola con sede nel Comune di Centuripe (EN) e sono state finalizzate al riscontro delle giornate lavorative effettuate dai braccianti dipendenti negli anni 2021/2022 e dell’indennità di disoccupazione percepita dagli stessi.
Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle ennesi, che si sono sviluppati attraverso acquisizioni documentali, indagini finanziarie sui conti correnti banc

