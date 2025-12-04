Agrigento

Libero consorzio comunale di Agrigento, approvato esercizio finanziario 2024

Tra gli altri punti la modifica del regolamento per l'affidamento di lavori agli operatori economici ed alcuni debiti fuori bilancio.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale ha approvato, all’unanimità, gli otto punti previsti tra i quali il bilancio consolidato, esercizio finanziario 2024, la modifica del regolamento per l’affidamento di lavori agli operatori economici ed alcuni debiti fuori bilancio. 

L’organismo, presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino coadiuvato dal Segretario Generale Melania Alessandra La Spina, ha deliberato alcuni importanti provvedimenti.Presenti, oltre al Presidente, i consiglieri Cina’, Traina, Amato, Scicolone, Triglia, Castronovo, Ambrogio, Grassadonio e Cutrera ed i Dirigenti Fabrizio Caruana, Settore Contabilità e Bilancio, Maria Antonietta Testone, Settore Pubblica Istruzione, Provveditorato e Risorse Umane, Michelangelo Di Carlo, Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici e Achille Contino, Settore Turismo ed Attività Economiche e Produttive. 

Approvato il Bilancio Consolidato, esercizio finanziario 2024 ed il Regolamento per la gestione e gli affidamenti dei lavori agli operatori economici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Il Consiglio del Libero Consorzio ha approvato, altresì, la ricognizione delle partecipazioni societarie, la verifica situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica ed alcuni debiti fuori bilancio.

I consiglieri Cutrera, Cinà, Traina, con il loro voto favorevole alle proposte presentate, hanno rimarcato la professionalità dei Dirigenti e del personale dell’Ente. 

Il Presidente Pendolino, a conclusione dei lavori. ha ringraziato l’intero Consiglio per l’accoglimento delle proposte garantendo una proficua collaborazione nell’interesse della comunità della provincia agrigentina. 

