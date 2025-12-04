Ubriaco alla guida beccato dalla Polizia: denunciato 36enne

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 36 anni per guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcol e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, ieri sera, intorno alle 21, è stato notato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, mentre attraversava con la sua auto piazza Università, non rendendosi conto di trovarsi in una zona pedonale, perché sotto l’effetto dell’alcol.

Per scongiurare possibili rischi per l’incolumità delle persone, che in quel momento stavano visitando i caratteristici mercatini di Natale, i poliziotti sono intervenuti immediatamente per bloccare l’uomo.

Nel frattempo, il 36enne ha effettuato alcune manovre in maniera maldestra incastrandosi con l’auto tra la recinzione di alcuni lavori in corso ed il muro perimetrale in via Santa Maria del Rosario.

Non appena sceso dal veicolo, l’uomo non è stato in grado di fornire valide motivazioni per giustificare la sua condotta e, visto il suo evidente stato di alterazione, è stato condotto negli uffici della Questura per essere identificato.

In sinergia con gli agenti della Polizia Stradale sono stati effettuati accertamenti sul tasso alcolemico che hanno consentito di registrare un valore superiore a 1,80 g/l. Pertanto, l’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Il 36enne, invitato a sottoporsi ad ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, si è rifiutato e, pertanto, come previsto dalla normativa vigente, è stato denunciato anche per tale ragione.

Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca ed affidato ad una ditta specializzata. All’uomo sono state contestate le sanzioni previste dal Codice della Strada per le varie violazioni commesse.