Minaccia i poliziotti dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente, denunciato

In giro con l’auto senza patente. La Polizia di Stato ha denunciato un 44enne a Catania per resistenza, oltraggio e danneggiamento. A intervenire è stato un agente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che, fuori servizio, ha notato l’uomo effettuare manovre azzardate, procedendo a zig zag, in via San Giuseppe la Rena.

Quando il poliziotto si è avvicinato ha notato l’automobilista gesticolare e parlare da solo e a quel punto gli ha chiesto di fermarsi per procedere al controllo, segnalando alla sala operativa della Questura quanto stava accadendo. Invitato a scendere dalla vettura, il 44enne ha provato a chiudersi all’interno nel tentativo di ripartire. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire che era stato denunciato, soltanto un’ora prima, da altri poliziotti della squadra volanti, che lo avevano trovato con un coltello a serramanico. Al 44enne, inoltre, è stata contestata anche la guida senza patente.

Durante la redazione degli atti, l’uomo è andato in escandescenza, tanto da sfondare con pugni e calci una parete in cartongesso, minacciando e tentando di colpire con un pugno uno degli agenti. Per lui è così scattata la denuncia anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.