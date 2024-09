Minaccia l’ex moglie davanti la tomba del figlio, arrestato 47enne

Minaccia l’ex moglie davanti alla tomba del figlio e si scaglia contro i carabinieri intervenuti in soccorso della donna. Un 47enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, una donna di 42 anni, raggiunta dall’ex mentre, insieme alla figlia 13enne, si trovava al cimitero di Catania per deporre dei fiori sulla tomba del figlio.

L’uomo avrebbe preteso che lei lo seguisse per discutere, ma la 42enne, memore degli atteggiamenti violenti del marito che avevano causato la loro separazione, e temendo che il suo rifiuto avrebbe scatenato nuovamente l’ira dell’ex marito, ha chiamato il 112. Quando i carabinieri, dopo pochi minuti, sono giunti al camposanto hanno trovato la bambina in lacrime e il 47enne che urlava contro la donna, avvicinandosi con fare minaccioso. In un primo momento l’indagato, dopo essersi scusato, si è allontanato, ma mentre i militari stavano ascoltando la 42enne per comprendere meglio la dinamica dei fatti, l’ex marito è tornato indietro, minacciando di morte sia la donna che i carabinieri, contro i quali si è poi scagliato. Per lui è così scattato l’arresto, convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

In caserma la donna ha raccontato agli investigatori dell’Arma i “terribili anni matrimoniali”, costellati da innumerevoli episodi di percosse da parte del marito, che l’avrebbe picchiata anche mentre era incinta, provocando l’interruzione della gravidanza. La 42enne sarebbe stata anche vittima di violenze sessuali nonché di minacce di morte. In un’occasione, dopo averla costretta a salire in auto, il marito le avrebbe detto: “Non lo hai capito che ora ti porto in campagna? La fossa per te è pronta!”. Parole che l’hanno terrorizzata a tal punto da spingerla a lanciarsi dall’auto in corsa. Sarebbe stato proprio quest’ultimo grave episodio di violenza a convincerla che, se non si fosse separata dal marito, l’uomo sarebbe andato sicuramente oltre.