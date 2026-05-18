Catania

Minacciano corriere con un taglierino e gli portano via 8 mila euro di sigarette, due arresti

In auto è stato recuperato un taglierino, utilizzato per minacciare il corriere in modo da sottrargli le sigarette

Pubblicato 39 secondi fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini catanesi, classe 1973 e classe 1990, colti in flagranza, in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, i due avrebbero compiuto una serie di azioni predatorie nei confronti di autotrasportatori di tabacchi, nel corso delle loro consegne settimanali nelle rivendite cittadine. I due, con il volto travisato e dietro minaccia, si sarebbero impossessati di diversi colli di sigarette. Per contrastare questo fenomeno, i poliziotti della Squadra Mobile hanno predisposto mirati servizi di controllo al fine di individuare i responsabili.

Durante un’attività di pattugliamento, i poliziotti sono stati allertati dalla Sala Operativa della Questura di Catania, che, pochi minuti prima, aveva ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un corriere di tabacchi nelle fasi di completamento della consegna di alcune confezioni di sigarette in un esercizio commerciale del quartiere Librino. Gli agenti della Squadra Antirapina della Squadra Mobile hanno rintracciato tempestivamente i rapinatori mentre stavano tentando di dileguarsi a bordo di un’utilitaria. Una volta bloccati, i due sono stati identificati e, contestualmente, è stato perquisito il veicolo su cui viaggiavano, trovando, all’interno, tre colli di sigarette per un valore commerciale di circa 8.000 euro. In auto è stato recuperato un taglierino, utilizzato per minacciare il corriere in modo da sottrargli le sigarette. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, i due sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

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