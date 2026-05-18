Amministrative, l’onorevole Donzelli domani ad Agrigento a sostegno di Alonge

Martedì 19 alle ore 11.30, presso Porta di Ponte ad Agrigento, si terrà un importante momento di confronto politico promosso da Fratelli d’Italia alla presenza dell’on. Giovanni Donzelli, dirigente nazionale del partito. All’iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alonge, i candidati di FdI al consiglio comunale, i dirigenti e i parlamentari di Fratelli d’Italia, per illustrare ai cittadini il programma e le proposte per il futuro della città.

L’incontro rappresenterà un’occasione per affrontare i principali temi che riguardano Agrigento: sviluppo economico, infrastrutture, sicurezza, valorizzazione del territorio, turismo e servizi ai cittadini, con l’obiettivo di costruire una prospettiva concreta di crescita e rilancio per il capoluogo. La presenza dell’on. Donzelli conferma l’attenzione del partito nazionale verso Agrigento e verso una sfida amministrativa considerata strategica per il futuro della città e dell’intero territorio provinciale. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del territorio.