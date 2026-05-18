Deejay evade il fisco ma aveva il sussidio di disoccupazione, denunciato

Individuato un dj palermitano evasore totale e con i sussidi per la disoccupazione e l’inserimento al lavoro. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Palermo ad accertare la sua posizione a seguito della verifica fiscale avviata nei confronti dell’uomo attivo nel territorio bagherese, alle porte del capoluogo. Le attivita’ amministrative, svolte dalla Compagnia di Bagheria attraverso l’acquisizione di informazioni dai suoi clienti, avevano evidenziato l’esistenza di una florida attivita’ professionale, quale intrattenitore in feste ed eventi.

Molto seguito sui social, avrebbe nel corso degli anni organizzato l’accompagnamento musicale per numerosi eventi, pubblici e privati, nel circondario palermitano. Le informazioni, estrapolate anche dai social, hanno fornito elementi per la ricostruzione dei redditi. Un vero e proprio tariffario: per un singolo evento in un locale il prezzo era di 200 euro, per aumentare fino a 800 euro in caso di matrimoni. Il risultato dell’accertamento ha consentito di constatare 323.250 euro di redditi non dichiarati, dal 2021 al 2025, derivanti dalla sua attivita’ che sarebbe stata esercitata totalmente in nero, senza partita Iva ne’ alcuna fatturazione.

I trasversali accertamenti di polizia giudiziaria, poi, si sono concentrati sull’indennita’ di disoccupazione (Naspi) da lui percepita dal 2024, per circa 7 mila euro. Non avendo dichiarato di possedere dei redditi ne’ di svolgere di fatto attivita’ lavorativa, e’ stato denunciato alla procura di Termini Imerese per truffa aggravata. Il contribuente ha aderito in maniera incondizionata al processo verbale di constatazione, patteggiando, inoltre, la pena, in via definitiva, per indebita percezione di risorse pubbliche.