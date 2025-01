Morto nella notte il giovane ferito in sparatoria, ventenne si costituisce 

E’ morto nella notte il ragazzo ferito gravemente ieri pomeriggio a Catania a colpi di pistola. Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate. Il suo aggressore, 20 anni, si è costituito ieri sera stesso ai carabinieri di Misterbianco. Sarebbe passionale, secondo alcune ipotesi, il movente dell’agguato che ha portato alla morte di Giuseppe Francesco Castiglione che ieri sera ha subito un delicato intervento chirurgico all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Il giovane, incensurato, sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di pistola esplosi dal coetaneo poi fuggito a bordo di una moto. Il presunto assassino è stato sentito per tutta la notte negli uffici della Questura.

E’ stato interrogato per tutta la notte il 20enne che ieri sera si è costituito dopo avere sparato a Francesco Paolo Castiglione, 21 anni, incensurato, morto nella notte dopo un delicato intervento chirurgico. La vittima si trovava nella zona del cosiddetto ”Fortino” di Catania quando è stato raggiunto da cinque colpi di pistola sparati da un killer a bordo di una moto. Il giovane è stato quindi trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è entrato in codice rosso. Le indagini sono condotte della Squadra Mobile della Questura di Catania. Grazie alle numerose videocamere installate nella zona, gli investigatori hanno individuato in serata il killer che poi in serata si è presentato alle forze dell’ordine.