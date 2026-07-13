Nascondeva in auto quasi un chilo di hashish: arrestato

Nuovo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio quando gli investigatori hanno scorto un’autovettura che effettuava alcuni spostamenti sospetti nel centro cittadino, decidendo quindi di monitorarne i movimenti. Dopo un periodo di osservazione in modalità “discreta”, è scattato il controllo. Fatto accostare il conducente, i Carabinieri hanno subito percepito un forte odore, riconducibile a sostanze stupefacenti, dall’interno del veicolo, quindi hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha portato i suoi frutti perché nascosti nell’auto, sotto il sedile del passeggero, c’erano ben 9 panetti di hashish, per un peso complessivo di più di 900 grammi.

I panetti, confezionati sottovuoto e contraddistinti da loghi commerciali, hanno attirato l’attenzione degli investigatori anche per una particolarità: risultavano particolarmente freddi, come se fossero stati conservati in un ambiente refrigerato. Le successive verifiche sono state estese anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato un ulteriore involucro contenente circa 25 grammi della stessa droga.

Alla luce degli elementi raccolti, il 47enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Dante