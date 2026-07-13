Smantellata casa di spaccio: arrestato 21enne

Nuovo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel Calatino: i Carabinieri della Stazione di Ramacca, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 21enne residente a Ramacca, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di materiale esplodente.

L’operazione rappresenta l’epilogo di una più ampia attività investigativa sviluppata dall’Arma etnea nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga nel territorio. Le indagini, infatti, avevano consentito – nei giorni precedenti- di disarticolare una piazza di spaccio attiva nel centro abitato e, grazie al costante monitoraggio del fenomeno, i militari hanno raccolto ulteriori elementi che hanno portato a concentrare l’attenzione sull’abitazione del giovane.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo la chiusura della precedente piazza di spaccio, il 21enne avrebbe trasferito la propria attività illecita all’interno della sua abitazione, trasformandola in una base operativa dalla quale gestire la vendita delle droghe. Un sistema di videosorveglianza installato all’esterno dell’immobile gli avrebbe consentito di controllare costantemente l’arrivo di eventuali acquirenti e di monitorare la presenza delle forze dell’ordine.

Dopo una fase di osservazione in modalità “discreta” e riscontri sul campo, alle prime ore del mattino i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz, procedendo alla perquisizione dell’appartamento. L’attività ha consentito di scovare oltre 52 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana e hashish, suddivise in più involucri e pronte per essere immessa sul mercato locale, 2 bilancini di precisione perfettamente funzionanti, materiale ritenuto utile all’attività di spaccio e la somma in contanti di 1.700 euro, considerata provento dell’attività illecita.Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati anche appunti manoscritti riconducibili alla gestione dell’attività di spaccio, 2 passamontagna e un ingente quantitativo di materiale esplodente costituito da petardi e batterie pirotecniche per un peso complessivo di circa 1,8 chilogrammi.

Il giovane pusher è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la casa circondariale di Caltagirone, come disposto dall’Autorità giudiziaria.