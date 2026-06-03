Perseguita l’ex compagna, arrestato 50enne

E’ stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Aci Catena un 50enne di Bronte accusati di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, una coetanea brontese. La coppia aveva intrapreso una relazione sentimentale nei primi mesi del 2024, ma, con il passare del tempo, l’uomo avrebbe manifestato un comportamento oppressivo e di controllo sulla donna la quale comunque, per quieto vivere, avrebbe soprasseduto sui suoi eccessi sino allo scorso novembre, quando e’ stata costretta a rinunciare a un’opportunita’ lavorativa per imposizione dell’allora convivente.

L’uomo, nei locali dell’ufficio di collocamento al lavoro di Bronte, ha minacciato la compagna davanti agli allibiti impiegati che hanno segnalato la situazione a un centro antiviolenza. I soprusi e le botte subite, poi, hanno convinto la donna, a marzo di quest’anno, a lasciare il violento, usufruendo temporaneamente di un alloggio protetto e di altre abitazioni messe a disposizione da amiche a Bronte, Catania e Aci Catena. Ma l’ex non ha mai accettato la fine del rapporto e ha continuato a perseguitarla.

Fino a quando la 50enne, mentre si trovava a fare la spesa, si e’ trovata l’ex alle sue spalle che le chiedeva di rimettere la querela a suo carico e di tornare a vivere insieme. A questo punto, terrorizzata, si e’ diretta alla caserma dei carabinieri di Aci Catena. L’uomo ha cercato di dileguarsi, ma e’ stato bloccato dai militari. L’arresto e’ stato convalidato dall’autorita’ giudiziaria che ha emesso a suo carico i domiciliari con braccialetto elettronico.