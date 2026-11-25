Tre uomini, nonno, figlio e nipote, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato perché avevano in casa una pistola clandestina e sono stati denunciati per i 149 proiettili di vario calibro trovati all’interno della loro abitazione. I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti, in piena notte, in una struttura di pertinenza di un locale sulla statale 114, dopo una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania da parte di un giovane che riferiva di essere stato minacciato da alcuni parenti, i quali, per intimorirlo, avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. Giunti sul posto, gli agenti delle volanti si sono trovati davanti tre persone di 80, 57 e 35 anni, nonno, figlio e nipote, seduti su un divano presente all’ingresso.

Alle domande dei poliziotti su cosa fosse accaduto, i tre hanno risposto di aver avuto un litigio con un altro membro della loro famiglia, abitante nella medesima struttura, in quanto sarebbe solito chiedere denaro per acquistare droga, rubare generi alimentari dal loro locale e danneggiare quest’ultimo quando si trova sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. Il 35enne è stato trovato con una pistola, risultata a salve, e lo stesso ha ammesso ai poliziotti di aver esploso dei colpi in aria per intimorire il familiare affinché non chiedesse più soldi. Dal canto suo, il richiedente dell’intervento ha mostrato ai poliziotti quattro bossoli calibro 357 che, a suo dire, sarebbero quelli effettivamente esplosi da uno dei parenti, nel corso del litigio. I poliziotti hanno setacciato le varie stanze dell’abitazione, trovando, dietro ad un televisore, un’altra arma da fuoco, con 149 proiettili di vario calibro, avvolti in un sacchetto. Nessuno dei tre uomini ha saputo fornire una spiegazione plausibile ai poliziotti, negando, peraltro, di essere proprietari di quell’arma e di aver esploso dei colpi con una pistola vera. L’arma è stata recuperata dai poliziotti delle volanti e gli agenti della Polizia Scientifica hanno compiuto gli accertamenti balistici che hanno consentito di appurare che la canna dell’arma era stata costruita artigianalmente e che la stessa era priva di qualsiasi contrassegno identificativo, quindi catalogabile come arma clandestina. Al termine di tutti i riscontri, i tre sono stati arrestati per detenzione di un’arma da fuoco in concorso e denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i tre sono stati condotti in carcere, in attesa del giudizio di convalida.