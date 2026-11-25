Un debutto che entra nella storia della società e che conferma la crescita costante della ginnastica aerobica saccense. Al Palazzetto Fitness Trybe di Pomigliano d’Arco, teatro della prima prova del Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica, l’Asd Discobolo Sciacca ha vissuto un weekend indimenticabile, centrando subito risultati di prestigio nella sua prima partecipazione alla massima serie nazionale. La società guidata da un progetto tecnico in continua evoluzione ha conquistato ben tre piazzamenti sul podio, dimostrando di poter competere ai massimi livelli della disciplina. Nelle gare individuali Junior sono arrivati il secondo posto di Gaia Allegro e il terzo posto di Enea Pifferi, protagonista anche nella competizione di Coppia Mista insieme a Bianca Lazzara, con cui ha ottenuto una brillante medaglia di bronzo.

Risultati che hanno contribuito al quinto posto finale nella classifica di squadra, piazzamento di assoluto valore considerando l’elevato livello tecnico delle società provenienti da tutta Italia e la presenza delle migliori realtà del panorama nazionale. Ottime notizie sono arrivate anche dalla Serie C Winter Cup, dove il gruppo Allievi della Discobolo Sciacca ha conquistato uno splendido secondo posto grazie alle prestazioni di Lara Abruzzo, Bianca Lazzara, Maria Chiara Bono, Alice Ciaccio e Clara Nigro, confermando la qualità del vivaio e la bontà del lavoro svolto nel settore giovanile.

«Per noi è stato un weekend storico – commentano Pippo Simone Vullo e Marinella Riggio, che hanno accompagnato e seguito gli atleti in gara –. La partecipazione alla massima serie rappresenta una grande conquista e un ulteriore momento di crescita nel panorama nazionale. È il riconoscimento del duro lavoro quotidiano portato avanti dal nostro settore tecnico e offre una preziosa occasione di visibilità per il territorio. La ginnastica aerobica sta vivendo una fase di importante sviluppo e tutte le competizioni nazionali vengono ormai trasmesse in diretta video, contribuendo ad aumentare l’interesse verso questa disciplina e verso il territorio che rappresentiamo».