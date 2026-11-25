«Mi unisco alla battaglia intrapresa dal sindaco di Agrigento, Michele Sodano, e sostengo la protesta del Comitato dei pendolari. Chiedo al governo regionale e a Trenitalia di ripristinare subito i due collegamenti diretti tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo di cui è prevista la soppressione dal 13 dicembre». Lo dichiara Giovanni Di Caro, Responsabile Rapporti con il Parlamento regionale di Progetto Civico Sicilia. Con l’entrata in vigore dell’orario invernale verrebbero cancellati il treno delle 10.52 da Agrigento Centrale verso Punta Raisi e quello delle 22.13 in partenza dall’aeroporto, ultimo collegamento diretto della sera per rientrare ad Agrigento.

«Quando Agrigento finisce in fondo alle classifiche, tutti si indignano. Quando si scrive l’orario dei treni, si capisce come ci finisce. Chi ha deciso questo taglio spieghi come dovrebbe tornare a casa chi atterra la sera a Punta Raisi e non ha un familiare che possa andare a prenderlo. Per chi viaggia per lavoro, per studio o per curarsi, il prezzo di quella decisione si misura in ore perse e in denaro che esce dalle tasche delle famiglie».

«Mi aspetto che i parlamentari siciliani, a cominciare dagli eletti della provincia di Agrigento all’ARS e a Roma, sostengano la richiesta del sindaco Sodano e dei pendolari, senza distinzioni di partito. Chiedano insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e a Trenitalia di reinserire entrambe le corse nell’orario invernale e di darne conferma pubblica prima del 13 dicembre. Quel giorno – conclude Di Caro – agli agrigentini basterà guardare il tabellone delle partenze di Punta Raisi per misurare il peso politico di chi li rappresenta. Se mancheranno i treni per Agrigento, nessun comunicato trionfale sarà in grado di riportare a casa un solo passeggero, perché di fatto mancheranno anche i servizi essenziali».