Un viaggio nella storia musicale di Agrigento, attraverso le vicende, i protagonisti e le espressioni culturali che hanno caratterizzato la vita della città tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. È questo il tema del volume “La cultura musicale agrigentina tra fine Ottocento e primi Novecento”, dello storico Settimio Biondi, che sarà presentato venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Luigi Pirandello” di Agrigento, situata all’interno del Palacongressi.

L’iniziativa è promossa da Medinova, la casa editrice agrigentina che da tempo è impegnata nella valorizzazione e nella pubblicazione dell’opera di Settimio Biondi, attraverso il progetto editoriale “Agrigento: storia e genio di un luogo”, dedicato alla raccolta e alla diffusione dei suoi scritti editi e inediti.

Il volume rappresenta un’importante occasione per riscoprire un capitolo significativo, e spesso poco conosciuto, della storia culturale agrigentina: quello della tradizione musicale, osservata nel contesto storico e sociale di un periodo di profonde trasformazioni. La ricerca di Biondi si inserisce nel più ampio percorso di ricostruzione della memoria cittadina che caratterizza la sua produzione storiografica, attenta ai documenti, alle tradizioni e alle vicende che hanno contribuito a definire l’identità del territorio. Settimio Biondi, figura di riferimento per gli studi storici su Agrigento, ha dedicato gran parte della propria attività alla ricerca e alla ricostruzione della storia locale. Per quattordici anni è stato direttore del Museo Civico di Agrigento, contribuendo alla sua riapertura e al potenziamento delle sezioni espositive e documentarie.

L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Giovanna Neri. Interverranno Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, e Antonio Liotta, editore di Medinova. L’appuntamento si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’importante patrimonio di studi lasciato da Settimio Biondi, affinché il suo lavoro possa continuare a essere conosciuto e consultato non soltanto dagli studiosi, ma da tutti coloro che desiderano approfondire la storia e il carattere della città.