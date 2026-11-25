Si separano le strade dell’Akragas SLP e dell’attaccante Luis Henrique. La società biancazzurra ha comunicato di aver raggiunto con il calciatore un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo.

Nel comunicato, il club, il direttore sportivo e lo staff tecnico hanno ringraziato Luis Henrique per l’impegno, la professionalità e il contributo dato alla squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.