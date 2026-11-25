“Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare. Ho sempre agito nella legalità e sono sempre stato dalla parte della giustizia, sono un uomo di Stato e tutto quello che ho fatto l’ho fatto per le istituzioni”. Queste alcune delle frasi che l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro avrebbe messo nero su bianco nelle lettere che ha scritto prima di togliersi la vita, secondo quanto riportano Corriere e Repubblica. Frasi che sono accuse dirette al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca che aveva chiesto il suo arresto per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. A lui in una busta De Gennaro ha lasciato anche l’hard disk che nel corso delle perquisizioni disposte non era stato trovato. “Non ve l’ho dato perchè non avreste capito niente”, la spiegazione lasciata. Oltre alla lettera per il procuratore , De Gennaro ha lasciato un altro scritto “per chi vorrà pubblicarlo” e due missive private: porterebbero la data del 17 novembre , un segnale che aveva pianificato da giorni il suicidio.