La solidarietà si costruisce anche attraverso gesti semplici, ma capaci di trasmettere un messaggio importante: nessuno deve sentirsi solo o essere lasciato indietro. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha consegnato oltre 75 litri di olio extravergine di oliva alla Caritas, destinati alla Locanda di Maria, una realtà preziosa che ogni giorno si prende cura delle persone più fragili e di chi vive situazioni di difficoltà, da quella economica alla mancanza di una casa, e solo grazie all’impegno quotidiano dei volontari.

L’olio biologico proviene dalla molitura delle olive raccolte nel Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, un patrimonio del nostro territorio che, attraverso questa iniziativa, diventa anche strumento concreto di solidarietà. “Abbiamo voluto dare un significato ulteriore ai frutti della nostra terra – afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “ovvero la loro trasformazione in un aiuto per chi ha più bisogno. Un sentito ringraziamento alla Caritas e a tutti coloro che, con impegno e generosità, ogni giorno lavorano per non lasciare indietro nessuno”. Un appuntamento, quello della della donazione dell’olio ottenuto dalla molitura delle olive raccolte all’interno del Giardino Botanico, che si ripete annualmente e che anche in questa occasione ha dato un ulteriore significato al valore naturalistico e culturale del Giardino Botanico.