Pistola e cartucce in un sacchetto della spesa, indagini

Un revolver 38 special, 32 cartucce e due caricatori lasciati in una busta della spesa abbandonata vicino a un garage di uno stabile del quartiere Librino, a Catania, sono stati ritrovati dalla polizia di Stato nell’ambito di un’attivita’ di controllo.

Durante le verifiche nei pressi di uno stabile di Stradale Cardinale, i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno notato una strana busta, in genere usata per la spesa, lasciata in un angolo della strada, vicino ai locali del garage dell’edificio.

Al suo interno l’arma da fuoco e diverse cartucce. Il personale specializzato della Scientifica ha eseguito i rilievi. I poliziotti hanno appurato che il revolver 38 special, risultava di proprieta’ di un uomo residente a Trecastagni, deceduto nelle scorse settimane. La pistola, le cartucce e i caricatori ritrovati sono stati sequestrati per compiere accertamenti balistici.