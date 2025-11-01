Polizia sospende l’attività di un centro scommesse ritenuto ritrovo di pregiudicati

È stata sospesa per sette giorni dalla Polizia di Stato l’attività di un centro scommesse, ubicato in una delle vie principali di Caltagirone, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati, così come è emerso nel corso dei diversi controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

In questi casi, l’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede la possibilità per l’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno apposto i sigilli, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania. Dal novembre dello scorso anno e fino a pochi giorni addietro, i poliziotti hanno effettuato una serie di verifiche durante le quali è stata constatata la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti. In particolare, i poliziotti del Commissariato hanno identificato diversi pregiudicati con alle spalle precedenti per i reati di furto, spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, truffa, porto d’armi o oggetti atti ad offendere. In un’occasione, due degli avventori sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

.