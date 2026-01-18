Catania

Prodotti in cattivo stato di conservazione, chiuso stabilimento e sequestrati 350 kg alimenti

Sono stati sequestrati circa 320 kg di frattaglie (visceri ed interiora) e 30 lt di sangue suino, privi di elementi riferibili alla rintracciabilità e detenuti in cattivo stato di conservazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato 350 kg di prodotti pericolosi per la salute pubblica presso uno stabilimento di trasformazione, sezionamento e preparazione di prodotti a base di carne del capoluogo etneo.

In particolare sono stati sequestrati circa 320 kg di frattaglie (visceri ed interiora) e 30 lt di sangue suino, privi di elementi riferibili alla rintracciabilità e detenuti in cattivo stato di conservazione, poiché sottoposti a decongelamento in bacinelle d’acqua tenute a temperatura ambiente.Gli alimenti sottoposti a sequestro, il cui valore commerciale è stimato in Euro 5.000, sarebbero stati utilizzati per la preparazione del cosiddetto sanguinaccio, un tipico piatto siciliano che viene prodotto utilizzando il budello del maiale, riempito di sangue dell’animale, cotto nelle tradizionali “quarari” (pentoloni).

Nel corso dell’attività gli specialisti del NAS, unitamente a personale dell’Arma e dell’Asp territorialmente competenti, hanno sottoposto a sospensione immediata l’intera attività (tra l’altro già gravata da una precedente ordinanza di chiusura) per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali ed il titolare è stato segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Sanitaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Droga, arrestati tre pusher durante controlli: due sono minorenni 
Catania

Prodotti in cattivo stato di conservazione, chiuso stabilimento e sequestrati 350 kg alimenti
Catania

“Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”, parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione
di Giuseppe Castaldo

Raffadali, 73enne arrestata per stalking al vicino: benzina sul portone e biglietto con minacce 
Agrigento

Pensionato travolto da auto in corsa mentre attraversa la strada, indagata 40enne 
Agrigento

Minaccia con una spranga operatori di una comunità, denunciato immigrato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv