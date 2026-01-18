Pensionato travolto da auto in corsa mentre attraversa la strada, indagata 40enne 

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il pensionato agrigentino di 79 anni investito la scorsa settimana da un’auto in corsa nel centro della Città dei templi, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. L’uomo, dopo un primo passaggio al San Giovanni di Dio, è stato trasferito al nosocomio nisseno dopo aver riportato un trauma cranico.

Intanto proseguono le indagini della polizia locale al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto. La conducente dell’auto – una quarantenne agrigentina – risulta indagata per il reato di lesioni personali. La Fiat Panda è stata posta sotto sequestro e nei confronti della donna è scattata anche la sospensione della patente.