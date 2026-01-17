Frana Niscemi, 18 persone sgomberate dalle abitazioni; chiuse anche due scuole

In merito alla frana che si è verificata ieri mattina, nel territorio comunale di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile comunica “che il sistema regionale di Protezione Civile è stato prontamente attivato dal Direttore Generale della Protezione civile Salvo Cocina su comunicazione del Sindaco del Comune”.

Nelle prime ore successive all’evento, funzionari e tecnici del Dipartimento Regionale della Protezione Civile si sono recati sui luoghi interessati per effettuare un immediato sopralluogo tecnico e svolgere verifiche delle infrastrutture coinvolte. Presenti da subito anche i Vigili del fuoco e la squadra di volontari della Protezione Civile “Rangers International 1120 – Niscemi” presente sui luoghi per assistenza alla popolazione.

L’evento franoso ha interessato un ampio settore del versante ovest dell’abitato di Niscemi. Il corpo di frana ha registrato un ribassamento stimato tra i 6 e i 7 metri, con uno spostamento in direzione del fiume Maroglio, che interessa un fronte pari a 1.6 km e quasi 1 km quadrato di estensione.

A scopo precauzionale, ieri, sono state sgomberate sei abitazioni, per un totale di 17 persone di cui 11 alloggiate in b&b grazie al comune. Nella serata di ieri a seguito di un confronto tecnico con i funzionari del Dipartimento, il sindaco e i tecnici del comune, è stato deciso lo sgombero di altre famiglie per un totale di 18 persone che hanno trovato alloggio privatamente. É stata anche disposta la chiusura della scuola Belvedere e della scuola Canale-Don Bosco. Non si registrano danni a persone.

La frana ha interessato, oltre alla sede stradale della Strada Provinciale SP 12, anche alcune infrastrutture a rete, in particolare le linee di distribuzione del metano e della fibra ottica, per le quali sono in corso le verifiche tecniche e la messa in sicurezza da parte degli enti e dei gestori competenti.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in stretto raccordo con l’Ufficio Territoriale di Caltanissetta e con la Sala Operativa Regionale, ha disposto un monitoraggio costante dell’area interessata, al fine di seguire l’evoluzione del fenomeno e coordinare eventuali ulteriori azioni di protezione e mitigazione del rischio.

Il tratto di versante interessato dalla frana è stato integralmente transennato e interdetto al traffico veicolare. È tuttavia garantita la viabilità alternativa per l’accesso al centro abitato di Niscemi. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche grazie ai rilievi effettuati con drone.

