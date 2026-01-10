Catania

Prodotti non sicuri e lavoratori in nero, sequestro e maxi multa

Sottoposti a sequestro amministrativo più di 70.000 articoli privi delle indicazioni minime ed essenziali previste dalla normativa a tutela dei consumatori. Sanzioni fino a 150.000 euro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo piu’ di 70.000 articoli di vario genere in vendita (prodotti per la casa, luminarie e accessori di abbigliamento, ecc.) non riportanti le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge sull’origine, i produttori o importatori comunitari e non, e sulla composizione, nonche’ sulla destinazione di utilizzo degli stessi.

Gli interventi, effettuati dai finanzieri della Compagnia di Paterno’, hanno riguardato 6 operatori commerciali con punti vendita nei comuni di Biancavilla, Adrano e Paterno’, tutti gestiti da cinesi. Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio dei prodotti, ai titolari sono state comminate sanzioni amministrative complessivamente pari, nel massimo, a oltre 150.000 euro, con segnalazione dei responsabili alle competenti Autorita’ amministrative. Durante le attivita’ ispettive e’ stata rilevata anche la presenza di 2 lavoratori impiegati completamente ‘in nero’.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Vede la sorella fatta di crack e la picchia, intervento delle forze dell’ordine 
Agrigento

Madre e figlia litigano in casa, carabinieri riportano la calma 
Catania

Prodotti non sicuri e lavoratori in nero, sequestro e maxi multa
Apertura

Ecua, tutte le tappe di una (quasi) spy-story
di Gioacchino Schicchi

Trasporto pubblico locale, manca la firma del contratto del nuovo gestore: nuova proroga alla Tua
Palermo

Poliziotta palermitana trovata morta nella camera dell’hotel, aperta inchiesta
banner italpress istituzionale banner italpress tv