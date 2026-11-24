In particolare, gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale di Catania, a seguito della disamina dei contenuti pubblicati on line, hanno individuato alcuni post in cui dei giovani ragazzi impugnavano un fucile mitragliatore ed altri nei quali il titolare del profilo era ritratto in compagnia di un altro individuo che impugnava una pistola. I successivi approfondimenti eseguiti dalla Digos e dalla Polizia Postale hanno portato all’identificazione di tre tunisini, classe 2006, 2007 e 2003.

Alla luce delle evidenze acquisite, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. presso gli indirizzi di residenza dei soggetti, al fine di verificare il reale possesso delle armi ritratte nei post. Le perquisizioni sono state estese anche ad un quarto soggetto, un tunisino ventiseienne, che da attività info-investigativa espletata dalla Digos avrebbe potuto detenere le suddette armi. Nell’abitazione di quest’ultimo è statorinvenuto un fucile mitragliatore del tipo “softair” di colore nero con un caricatore di colore sabbia, privo del tappo rosso. Sia l’appartamento che il mitragliatore sono risultati essere gli stessi ritratti nelle foto pubblicate nel citato profilo social. Tutti i giovani in argomento sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di procurato allarme ai sensi dell’art. 658 c.p., in concorso tra loro, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Dagli accertamenti è, inoltre, emerso che uno dei soggetti era irregolare sul territorio nazionale, in quanto era stata respinta l’istanza da lui presentata per ottenere il permesso di soggiorno per protezione internazionale. Sono state, pertanto, attivate le procedure di espulsione dal territorio nazionale che hanno portato al suo allontanamento.