I sottopassaggi pedonali di Piazza Stazione, ad Agrigento, versano oggi in condizioni di degrado e abbandono. Spazi grigi, poco curati e spesso dimenticati, che rappresentano un brutto biglietto da visita per i turisti e per quanti attraversano quotidianamente questa zona della città. Eppure, proprio questi luoghi potrebbero trasformarsi in una risorsa preziosa, diventando spazi di cultura, arte e valorizzazione del patrimonio storico cittadino.È questa l’idea alla base della proposta avanzata da Giovanni Parisi, che immagina di restituire nuova vita ai sottopassaggi attraverso la realizzazione di un percorso museale multimediale permanente, dedicato alla storia millenaria di Agrigento, dalle origini di Akragas, nel 520 a.C., fino ai giorni nostri.

“Il progetto, dichiara Parisi, prevede di affidare la gestione, la manutenzione e la cura degli spazi a una cooperativa composta da giovani e professionisti del territorio, con l’obiettivo di coniugare recupero urbano, promozione culturale e creazione di nuove opportunità occupazionali.L’idea è quella di trasformare i sottopassaggi in vere e proprie gallerie d’arte e di cultura, dove cittadini e visitatori possano compiere un viaggio nella storia semplicemente attraversando la città, dichiara Parisi. “Lungo il percorso potrebbero trovare spazio installazioni luminose, ambientazioni sonore, proiezioni immersive e pannelli interattivi capaci di raccontare le diverse epoche della storia agrigentina: dall’antica Akragas alla figura di Empedocle, dal Medioevo fino a Luigi Pirandello e all’Agrigento contemporanea. Non soltanto un intervento estetico, dunque, ma un progetto di rigenerazione urbana con ricadute concrete sulla vita cittadina”, conclude Parisi.

La proposta di Giovanni Parisi parte da una considerazione: Agrigento non ha bisogno soltanto di grandi opere, ma anche di una nuova visione per valorizzare e recuperare ciò che già esiste.Restituire dignità agli spazi dimenticati attraverso la cultura significa migliorare l’immagine della città, offrire nuovi servizi ai cittadini, arricchire l’offerta turistica e, soprattutto, investire sulle nuove generazioni. “Perché, sottolinea Parisi, anche un sottopassaggio può diventare un luogo di bellezza, conoscenza e opportunità. Basta trasformare una condizione di abbandono in un progetto di futuro”.