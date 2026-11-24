Il gip del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato l’arresto di Salvatore Sicilia, 43 anni, di Favara, finito in manette negli scorsi giorni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione illegale di arma clandestina. Il giudice, al termine della convalida, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba. Il pm Luisa Piccolo, invece, aveva chiesto la custodia in carcere.

L’arresto di Sicilia è scattato sabato quando i carabinieri hanno eseguito una perquisizione prima nel bar di proprietà del 43enne e successivamente nell’abitazione. Nel complesso, i militari hanno rinvenuto 3,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 8,5 grammi di mannitolo, sostanza che potrebbe essere stata utilizzata per aumentare il peso delle dosi. Nell’abitazione è stata rinvenuta anche una pistola calibro 9 con la matricola abrasa, insieme a cinque cartucce dello stesso calibro. Salvatore Sicilia è il fratello minore di Giuseppe Sicilia, ritenuto il boss di Cosa nostra favarese. Quest’ultimo, arrestato in diverse operazioni antimafia, è stato recentemente condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione nel processo “Xidy” sul mandamento mafioso di Canicattì, che ha coinvolto tra gli altri anche l’ex avvocato Angela Porcello, rimediando anche una condanna a 5 anni e 4 mesi nell’inchiesta “Condor”.