E’ pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it (sez. gare e appalti) il bando di gara per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’Istituto d’Arte “G. Bonachia” di Sciacca. L’importo a base d’asta è di 3.604.695,42 euro più Iva, compresi 155.010,64 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti Locali (comma 883 art. 1 della Legge 145/2018, programmi per le scuole”.

La procedura di gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale, mentre le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 7 dicembre 2026 per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 9 dicembre 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati sono disponibili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17013