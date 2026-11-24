La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne palermitano, ritenuto responsabile dei reati di violenza/minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale, vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate, nonché di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nella medesima circostanza, un 15enne è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. L’arresto è avvenuto in via Emerico Amari, dove nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, agenti del Commissariato di P.S. “Centro” hanno notato due giovani confabulare tra loro: uno era seduto in sella a uno scooter elettrico, l’altro si trovava nei pressi di una panchina. Avendo osservato quest’ultimo armeggiare con un oggetto sospetto, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. Una volta raggiunti i due giovani, gli operanti hanno appurato che l’oggetto in questione era un taglierino con la lama estratta, impugnato con atteggiamento minaccioso dal ragazzo successivamente identificato nel 17enne.

Gli agenti sono riusciti prontamente a disarmarlo, ma il ragazzo ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, rivolgendo frasi di scherno e ingiuriose nei confronti dei poliziotti e delle Istituzioni. La situazione è degenerata al momento della perquisizione personale, quando il minore ha tentato di colpire gli operanti con delle gomitate, rendendo particolarmente difficoltosa la sua messa in sicurezza all’interno della volante. Anche il secondo giovane, di 15 anni, ha assunto un comportamento molesto durante le fasi di identificazione e, alla richiesta di esibire i documenti attestanti la proprietà dello scooter elettrico, il ragazzo ha dichiarato di esserne sprovvisto e di aver acquistato il mezzo genericamente da terze parti. Ritenendo dubbia la provenienza del veicolo, gli agenti hanno proceduto al suo sequestro. Una volta condotti in Commissariato, il 17enne, che ha cercato ancora una volta di scagliarsi contro gli agenti, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, trasferito al Centro di Prima Accoglienza “Malaspina”, quanto al 15enne, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e successivamente riaffidato ai genitori.