Iniziativa legislativa dell’on. Luigi Salvaggio in favore degli emofiliaci che hanno subito un danno irreversibile dalla terapia con emoderivati o dalla trasfusione. L’iniziativa è stata sollecitata, tra gli altri, da Giovanni Minutella e Salvatore Magliarisi dell’Unsic Sicilia. Com’è noto, gli emofiliaci siciliani sono complessivamente circa 5mila e soffrono di una malattia ereditaria riguardante la coagulazione del sangue che comporta facili emorragie. Di conseguenza, hanno bisogno di una terapia con emoderivati che colmi la mancanza dei fattori coagulanti nel loro sangue. Nei casi più gravi, la terapia è quella della trasfusione del sangue (per esempio, nelle ipotesi di anemie gravi o di emorragie persistenti con perdite abbondanti di sangue). Ora, queste persone, proprio a causa della somministrazione di emoderivati o della trasfusione di sangue, vengono spesso danneggiati da complicanze di tipo irreversibile. La legislazione statale è intervenuta -già a partire dal 1992- nei loro confronti con sostegni finanziari a coloro che hanno contratto infezioni sistemiche o patologie irreversibili. La Regione Siciliana, invece, non ha mai adottato una specifica legge per questa categoria di soggetti svantaggiati.

L’on. Luigi Salvaggio ha pertanto voluto proporre un’integrazione della normativa nazionale in favore di questa categoria, predisponendo un disegno di legge per l’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa è finalizzata a colmare la carenza legislativa siciliana. Il deputato regionale, infatti, si è reso conto delle gravi condizioni di salute di questi malati permanenti. Inoltre, ha preso consapevolezza dei costi assistenziali che queste persone e/o le loro famiglie devono costantemente sostenere per la gestione di tali patologie croniche e altamente invalidanti. Di qui, il suo disegno di legge, di cui sono co-firmatari i deputati regionali Rosa Cirrone Cipolla, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso, Bernardette Grasso, Luisa Lantieri, Stefano Pellegrino, Salvo Tomarchio e Gaspare Vitrano. Si tratta di parlamentari che hanno preso a cuore i bisogni e le esigenze dei siciliani emofiliaci e/o emotrasfusi che abbiano subito danni dalla terapia salvavita a cui sono sottoposti.

Lo scopo del disegno di legge è dunque quello di consentire un intervento a carattere straordinario da parte della Regione Siciliana per venire incontro a quei siciliani che si ritrovano danneggiati da una terapia che per loro rimane indispensabile. L’intervento straordinario prospettato è quello di erogare un assegno straordinario di 300,00 euro mensili, per dodici mensilità annue, cumulabile con altri indennizzi eventualmente percepiti a livello statale. Un disegno di legge, che -ove approvato- darebbe un conforto notevole alle persone affette da queste patologie, in modo che possano sentirsi risarcite dai danni subiti a seguito della continua somministrazione di emoderivati o della sottoposizione a trasfusione. Anche le loro famiglie, spesso costrette a sopportare notevoli costi indiretti, sarebbero alleviate dalle provvidenze previste dal disegno di legge presentato.