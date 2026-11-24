“Dal 13 dicembre, con l’orario invernale, spariscono altre due corse dirette tra Agrigento e l’aeroporto di Punta Raisi. Sono il treno delle 10:52 da Agrigento e quello delle 22:13 da Punta Raisi, l’ultima possibilità di rientro in serata per chi atterra a Palermo. Ennesimo schiaffo al nostro territorio”, dichiara la consigliere comunale in quota Controcorrente, Elvira Mangione che continua: “È il secondo taglio in meno di un anno, dopo quello di gennaio arrivato subito dopo la chiusura di Agrigento Capitale della Cultura. A pagarne il prezzo sono studenti, lavoratori, pazienti che si spostano per curarsi e i tanti visitatori che arrivano ad Agrigento in aereo.In Sicilia il servizio ferroviario regionale è programmato e finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il contratto di servizio con Trenitalia. È quindi la Regione a decidere quali treni circolano, su quali tratte e con quale frequenza. Gli stessi collegamenti diretti con Punta Raisi erano nati grazie a un finanziamento regionale, inaugurati con tanto di taglio del nastro dal Presidente della Regione. Oggi quella stessa Regione non può voltarsi dall’altra parte. Per questo, sottolinea Mangione, chiediamo all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e a Trenitalia di spiegare pubblicamente le ragioni del taglio e di ripristinare le corse prima che entri in vigore l’orario invernale. Sosteniamo il dossier tecnico che il comitato dei pendolari ha già inviato alla Regione, con dati e proposte concrete per evitare i tagli. La questione merita di essere approfondita all’Assemblea Regionale Siciliana. La politica ha senso solo se migliora concretamente la vita delle persone. Non può limitarsi a commentare i disservizi ma deve pretendere risposte da chi ha il potere di risolverli. I trasporti e le infrastrutture non sono un dettaglio tecnico, ma una condizione essenziale per lo sviluppo di un territorio. Non possiamo continuare a parlare di rilancio del territorio mentre, nei fatti, si riducono i servizi che dovrebbero renderlo accessibile e competitivo.Agrigento non chiede privilegi, conclude la consigliera comunale, ma chiede collegamenti adeguati, servizi efficienti e il rispetto che merita. Senza collegamenti efficienti non c’è sviluppo né turismo né futuro per chi sceglie di restare. Agrigento merita rispetto e servizi all’altezza”.