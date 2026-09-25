Pusher recidivo sorpreso di nuovo con droga e soldi in contanti, arrestato

La Polizia di Stato ha individuato e fermato un pusher che, solo pochi mesi fa, era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un chilo di marijuana e hashish. Si tratta di un catanese di 24 anni sorpreso, ancora una volta, dai poliziotti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, impegnati nelle costanti attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città.

I poliziotti della Questura di Catania hanno subito riconosciuto il giovane, in strada, fermo a bordo di uno scooter con delle bustine colorate in mano. Ritenendo che le bustine potessero contenere stupefacenti, i poliziotti si sono avvicinati per eseguire il controllo.

Alla vista degli agenti, il 24enne ha consegnato spontaneamente i due involucri, asserendo che contenevano marijuana per un peso di 8 grammi. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriori 3 bustine colorate con 12 grammi di marijuana, una bustina trasparente con 1,50 grammi della stessa sostanza e la somma di 900 euro, tutto nascosto alla rinfusa nel borsello che il giovane portava a tracolla. I soldi trovati sono stati ritenuti provento dell’attività di spaccio in quanto, come confermato dagli approfondimenti investigativi, l’uomo risulta disoccupato e privo di qualsiasi fonte di reddito.

Il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro, mentre il 24enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.