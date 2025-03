Rapina un passante al distributore automatico, arrestato 37enne

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di M.G. di 37 anni. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip, si attribuisce all’indagato la commissione del reato di rapina aggravata. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una attività di indagine che ha tratto spunto da un episodio, verificatosi la mattina del 14 febbraio scorso, relativo ad una rapina all’interno di un distributore di bevande e snack H24, ubicato nel centro storico di Catania.

Nel caso specifico, l’autore, dopo avere sorpreso alle spalle la persona offesa ed averla minacciata di morte, le ha sottratto denaro dalla tasca del suo giaccone. Le tempestive indagini svolte, su direttiva della Procura, da parte della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno permesso, grazie alla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza collocati nell’area d’interesse, di individuare nell’indagato colui che avrebbe commesso la condotta delittuosa suindicata; ipotesi, poi suffragata da quanto rinvenuto a seguito di un controllo su strada, eseguito nei giorni successivi alla rapina, ovvero gli stessi capi di abbigliamento indossati il giorno del fatto delittuoso, nonché la chiave della porta dell’abitazione della vittima, a costei sottratta in occasione della rapina. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita con la traduzione di M.G. presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.