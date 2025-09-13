Gero Drago eletto nuovo rappresentante dei Presidenti di Sezione AIA Sicilia
"Questo nuovo ruolo rappresenta per me un’opportunità importante di crescita, sia sul piano umano che associativo", dichiara Drago
Nel corso della Consulta regionale dell’AIA Sicilia, svoltasi ad Enna durante i lavori del CRA, i Presidenti delle Sezioni siciliane hanno eletto Gero Drago quale nuovo rappresentante regionale per la stagione sportiva 2025/2026.
Un incarico che giunge dopo nove anni di intenso impegno associativo, vissuti con passione e dedizione. “Ringrazio di cuore tutti i colleghi per la fiducia accordata — ha dichiarato Drago —. Questo nuovo ruolo rappresenta per me un’opportunità importante di crescita, sia sul piano umano che associativo”. Il neo eletto ha assicurato il massimo impegno: “Affronterò questo incarico con spirito di servizio, continuità e totale disponibilità al confronto. Sarò semplicemente un portavoce, pronto ad ascoltare e a rappresentare con serietà e trasparenza le istanze dei Presidenti di Sezione”. Drago ha inoltre espresso un sincero ringraziamento a Salvo Di Giovanni, suo predecessore, per il lavoro svolto: “Lavorerò nel solco tracciato da chi mi ha preceduto, puntando alla crescita del nostro movimento e al bene dei nostri ragazzi”.
Un incarico che si apre sotto il segno della condivisione, della partecipazione e della voglia di costruire insieme il futuro dell’arbitraggio siciliano.