Scontro Panda – scooter: due morti

Nello scontro tra un’auto e uno scooter, in via Calatafimi, la strada che collega Belpasso a Ragalna sono morte due persone. Le vittime sono il conducente di una Fiat Panda, di 80 anni, e il giovane di 16 anni che era in sella allo scooter.

Sul posto carabinieri, l’ambulanza ed il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla moglie dell’automobilista. Per gli altri non c’era più niente da fare.

In aggiornamento