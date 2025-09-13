Apertura

Scontro Panda – scooter: due morti

Le vittime sono il conducente dell'auto, di 80 anni, e un sedicenne

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Nello scontro tra un’auto e uno scooter, in via Calatafimi, la strada che collega Belpasso a Ragalna sono morte due persone. Le vittime sono il conducente di una Fiat Panda, di 80 anni, e il giovane di 16 anni che era in sella allo scooter.

Sul posto carabinieri, l’ambulanza ed il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla moglie dell’automobilista. Per gli altri non c’era più niente da fare.

In aggiornamento

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Scontro Panda – scooter: due morti
dalla Regione

Termovalorizzatori, Schifani: “Il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto”
Lampedusa

Migranti, due sbarchi a Lampedusa: arrivati in 159
Cronaca

Investì donna che morì, motociclista morto in ospedale
Apertura

Tragica caduta col monopattino: morto 13enne
PRIMO PIANO

Violento scontro sulla Ss113, tre auto coinvolte