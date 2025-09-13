HOME
dalla Regione
Termovalorizzatori, Schifani: “Il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto”
"Siamo davanti ad una svolta storica”
Pubblicato 23 minuti fa
Da
Redazione
Redazione
0 commenti
Ultime Notizie
Apertura
Scontro Panda – scooter: due morti
dalla Regione
Termovalorizzatori, Schifani: “Il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto”
Lampedusa
Migranti, due sbarchi a Lampedusa: arrivati in 159
Cronaca
Investì donna che morì, motociclista morto in ospedale
Apertura
Tragica caduta col monopattino: morto 13enne
PRIMO PIANO
Violento scontro sulla Ss113, tre auto coinvolte
14:38
15:31 - Scontro Panda – scooter: due morti
+++
13:05 - Gero Drago eletto nuovo rappresentante dei Presidenti di Sezione AIA Sicilia
+++
13:00 - Migranti, due sbarchi a Lampedusa: arrivati in 159
+++
12:45 - Investì donna che morì, motociclista morto in ospedale
+++
12:40 - Tragica caduta col monopattino: morto 13enne
+++
12:34 - Violento scontro sulla Ss113, tre auto coinvolte
+++
12:33 - Balli sui tetti delle auto e discoteche a cielo aperto: giovane denunciato
+++
12:24 - Stretta dei Carabinieri su parcheggiatori abusivi e violazioni stradali
+++
12:20 - Trovati con manganello e coltello a scatto: denunciati
+++
12:13 - Festa di musica e luci: oggi il gran finale di FestiValle OFF in Piazza Duomo
+++
