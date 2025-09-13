PRIMO PIANO

Violento scontro sulla Ss113, tre auto coinvolte

Al momento non si conoscono le condizioni dei passeggeri delle auto coinvolte.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 Violento scontro sulla strada statale 113, nel tratto compreso tra Ficarazzi e Bagheria. Coinvolte tre autovetture. Al momento non si conoscono le condizioni dei passeggeri delle auto coinvolte.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente stradale sono confluite diverse ambulanze del servizio 118 per prestare le prime cure ai feriti, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area.

L’impatto, descritto come particolarmente violento, ha lasciato i veicoli pesantemente danneggiati al centro della carreggiata, rendendo impossibile il transito. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti.

