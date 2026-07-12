Racalmuto

Racalmuto, emozioni e tradizione per la “Pigliata di lu Ciliu”: Gianpaolo Bufalino Maranella conquista la bandiera del cero

Un momento carico di emozione che, anno dopo anno, continua a rinnovare il legame tra fede, appartenenza e tradizione,

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Tra i momenti più sentiti e attesi dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte, il sabato sera si conferma ancora una volta protagonista con la tradizionale “Pigliata di lu Ciliu”, appuntamento che richiama un’intera comunità nel segno della devozione e della tradizione.
L’accensione del motore del trattore, il suono del clacson e il boato della folla, la contesa per la conquista della bandiera del cero. Due squadre di giovani si affrontano con determinazione, ciascuna pronta a dare il massimo per aggiudicarsi un simbolo dal forte valore identitario.

Tra adrenalina, suspense e grande partecipazione popolare, a spuntarla quest’anno è stato il giovane Gianpaolo Bufalino Maranella, che si è aggiudicato la bandiera del cero; prima di lui era stato lo zio Giuseppe nel 1968, poi il Papà Giovanni nel 1990 poi il cugino Giuseppe e adesso lui.

Un momento carico di emozione che, anno dopo anno, continua a rinnovare il legame tra fede, appartenenza e tradizione, confermando la “Pigliata di lu Ciliu” come uno degli eventi più rappresentativi delle celebrazioni dedicate alla patrona di Racalmuto.

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