Sul treno con ferro e rame rubato, tre denunce per ricettazione

Nei giorni scorsi, agenti della Polizia Ferroviaria di Palermo, hanno indagato in stato di libertà 3 persone, due italiani ed un albanese, per il reato di ricettazione.

In particolare, il capotreno di un convoglio regionale diretto a Palermo, ha allertato la Centrale Operativa della Polfer perché alla stazione di Cerda erano saliti tre passeggeri con dei bagagli particolari: sacchi pieni di materiale ferroso. Tra i passeggeri del convoglio vi era però anche un agente della Polfer libero dal servizio che, informato dalla Centrale Operativa, all’arrivo del treno a destinazione, ha seguito i tre che si erano incamminati nelle vie limitrofe la stazione di Palermo Centrale, bloccandoli con l’aiuto di altri poliziotti della Polizia Ferroviaria nel frattempo confluiti sul posto e di personale di Fs Security.

I tre, tutti pregiudicati con precedenti specifici, non hanno fornito una valida spiegazione circa il materiale ferroso trasportato in 4 sacchi, tra cui anche cavi di rame di diversa sezione e metraggio. Pertanto, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione mentre il materiale ferroso è stato sequestrato.