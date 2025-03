Ruba 260 euro di profumi in aeroporto, denunciato

Un 21enne della provincia di Enna è stato denunciato per furto aggravato all’interno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno ricevuto la segnalazione dell’ammanco di due profumi del valore di oltre 260 euro da parte del personale di un esercizio commerciale all’interno della zona partenze.

I poliziotti hanno avviato le ricerche dell’autore del furto sulla base dell’accurata descrizione ricevuta dal personale del negozio. In pochi minuti il giovane è stato rintracciato nei pressi del gate di imbarco, in procinto di partire alla volta di Roma. Una volta raggiunto dagli agenti, realizzando di essere stato scoperto, il 21enne ha consegnato spontaneamente la refurtiva, ammettendo le proprie responsabilità. Il 21enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, mente i profumi recuperati sono stati restituiti al negozio.