Ruba una poltrona in una lavanderia e la mette in camera da letto, denunciati marito e moglie

Le tempestive indagini svolte dai militari della Stazione di Giarre hanno permesso di identificare in tempi record l’autore del furto di una poltrona, successivamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’insolito episodio si è verificato nella serata dello scorso weekend quando un 37enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, si è introdotto in una lavanderia automatica del posto e ha asportato una poltrona rossa in similpelle, del valore di circa 300 euro. La mattina successiva il titolare dell’attività, giunto nel punto vendita, ha scoperto l’accaduto e si è subito presentato dai Carabinieri della Stazione di Giarre per sporgere denuncia. I militari hanno avviato immediatamente le indagini e, grazie anche all’analisi minuziosa delle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire chiaramente ogni fase del furto e a dare un volto al presunto responsabile.

Gli accertamenti investigativi hanno quindi condotto i Carabinieri dritti all’abitazione dove l’uomo convive con una 28enne di origini straniere. Qui militari hanno cercato la poltrona, scoprendo che era stata sistemata nella camera da letto della coppia, motivo per cui anche la donna è stata denunciata. L’oggetto è stato quindi immediatamente sequestrato e poi riconsegnato al proprietario. Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionaleeferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato e ricettazione, mentre la compagna soltanto di ricettazione.