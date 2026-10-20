Catania

In piazza con l’hashish, due giovani arrestati

All’interno del marsupio indossato dal 19enne sono state recuperate 8 dosi di hashish, confezionate singolarmente e pronte per essere cedute

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un controllo in una piazza cittadina e una situazione che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri hanno fatto scattare ulteriori verifiche nei confronti di due giovani. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno notato due giovani a bordo di uno scooter, intenti a parlare con un gruppo di ragazzi. Alla vista degli operanti, questi ultimi si sono allontanati rapidamente, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire il controllo. I due sono stati quindi fermati e identificati in un 20enne e un 19enne del posto. I giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa anche al motoveicolo. All’interno del marsupio indossato dal 19enne sono state recuperate 8 dosi di hashish, confezionate singolarmente e pronte per essere cedute.

Nella tracolla del 20enne, invece, sono stati trovati 200 euro in contanti, ritenuti ricavato dell’attività illecita di spaccio. Il denaro è stato sottoposto a sequestro insieme alla sostanza stupefacente, che sarà successivamente inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti quali-quantitativi. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

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