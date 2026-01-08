“Safe Zone”, 8 arresti per traffico di droga

La polizia ha eseguito a Catania un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone indagate per spaccio di sostanza stupefacenti nell’ambito della seconda fase dell’operazione ‘Safe zone’ sulla gestione, da parte di stranieri, di una piazza di spaccio nel rione San Berillo, nel centro storico della città. Perquisizioni sono state eseguite nei confronti dei presunti fornitori di droga. L’operazione è stata eseguita da agenti della Squadra mobile della Questura, coordinati dallo Sco e supportati da unità cinofile e dal reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale