Catania

“Safe Zone”, 8 arresti per traffico di droga

Perquisizioni sono state eseguite nei confronti dei presunti fornitori di droga. L'operazione è stata eseguita da agenti della Squadra mobile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La polizia ha eseguito a Catania un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone indagate per spaccio di sostanza stupefacenti nell’ambito della seconda fase dell’operazione ‘Safe zone’ sulla gestione, da parte di stranieri, di una piazza di spaccio nel rione San Berillo, nel centro storico della città. Perquisizioni sono state eseguite nei confronti dei presunti fornitori di droga. L’operazione è stata eseguita da agenti della Squadra mobile della Questura, coordinati dallo Sco e supportati da unità cinofile e dal reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Raffadali

Christmas Village di Raffadali, più di 20mila presenze per il parco a tema natalizio
Mafia

Mafia, chiesti 16 anni di carcere per il boss Francesco Bonura
Menfi

Sorpreso alla guida di un’auto rubata, denunciato menfitano 
Caltanissetta

Minaccia di morte e picchia la moglie, arrestato 45enne
Catania

“Safe Zone”, 8 arresti per traffico di droga
Apertura

Intimidazione ad operaio a Cattolica Eraclea, tagliati 120 alberi di ulivo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv