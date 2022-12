Scontro tra veicoli a Ramacca, una vittima

Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 che ha coinvolto quattro veicoli (due furgoni, un camion e un’auto) sulla Statale 417, la ‘Di Caltagirone’, al km 43,300, in territorio di Ramacca (Catania).

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

Sul posto sono presenti squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.