Catania

Si aggirava tra le auto con arnesi, denunciato 38enne

Il 38enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha denunciato un 38enne catanese, trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso, il quale si aggirava con fare sospetto di notte tra le auto in sosta nel centro cittadino. L’uomo è stato notato da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito in via Androne, mentre a bordo di un monopattino elettrico passava in rassegna le varie auto parcheggiate in strada.

Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che, quindi, hanno proceduto al suo controllo. Non appena accortosi della presenza della volante, l’uomo ha tentato di disfarsi, con un gesto repentino, di un cacciavite che stringeva in mano; il suo gesto non è sfuggito ai poliziotti, i quali, dopo averlo bloccato, hanno recuperato e sequestrato l’arnese. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso e di una torcia. Tenendo conto dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio, il 38enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

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