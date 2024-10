Si finge fisioterapista e molesta 21enne, arrestato

La polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Catania nei confronti di un 58enne accusato di violenza sessuale su una turista 21enne residente in Corsica. I fatti sarebbero avvenuti durante una vacanza in Sicilia e denunciati al Commissariato di Borgo Ognina. La donna sarebbe stata avvicinata nella centralissima Piazza Europa con una scusa. L’uomo, fingendosi un fisioterapista, le avrebbe fatto notare come stesse assumendo una posizione scorretta e dopo averne carpito la fiducia le avrebbe cominciato un massaggio lungo la schiena. Da lì sarebbero cominciate le molestie, allentandole la cinta dei pantaloni, sfilandole scarpe e calce e appoggiando le gambe su zone intime del corpo. La ragazza, dopo un iniziale momento di shock, si sarebbe divincolata e avrebbe chiesto aiuto alla polizia. Le indagini hanno permesso di individuare il 58enne gravato da precedenti penali commessi con lo stesso modus operandi.