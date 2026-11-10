Sicurezza sul lavoro, controlli su cantiere e azienda agricola: denunce e sanzioni

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, nell’ambito della campagna di vigilanza straordinaria nelle aziende e nei cantieri edili, finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità dei rapporti di impiego e di tutela dei diritti dei lavoratori.

I militari dell’Arma, con l’obiettivo di accertare la regolarità degli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutela dei dipendenti, hanno effettuato unitamente ai colleghi delle locali stazioni, un primo accesso ispettivo presso un’azienda agricola con sede operativa a Licodia Eubea. Il legale rappresentante, un 40enne residente a Mazzarrone (CT), sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza relative agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti di 4 lavoratori trovati presenti. Nei confronti del 40enne è stata elevate un’ammenda contravvenzionale per un importo di 1.423 euro.

Analoga attività ispettiva è stata avviata presso un cantiere edile attivo nel territorio di Piedimonte Etneo dove la committente dei lavori, una 19enne del posto è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione di specifici obblighi legati alla gestione della prevenzione, ai lavoratori autonomi e alla verifica dell’idoneità nei cantieri. In particolare la giovane non ha verificato l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi che non sono risultati iscritti alla CCIAA, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e non ha impedito lo svolgimento dei lavori in quota, con il conseguente rischio di caduta dall’alto. E’ scattata la denuncia anche per i 4 artigiani, un 53enne, un 71enne, un 51enne ed un 44enne tutti residenti a Piedimonte Etneo, sorpresi mentre lavorano utilizzando attrezzature da lavoro non conformi. Sono state elevate ammende nei confronti della committente e dei lavoratori, complessivamente, per un importo di 4.886 euro.