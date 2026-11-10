In casa con marijuana e hashish, il cane Rex fiuta la droga: arrestato 20enne

Aveva nascosto la droga in una stanza di casa, all’insaputa della convivente, ritenendolo un nascondiglio sicuro. Tuttavia, il giovane non ha fatto i conti con il fiuto infallibile di Rex, il cane della Polizia di Stato che, in diverse zone di Catania, ha già contribuito a scovare importanti quantitativi di droga. Durante una serie di controlli effettuati dai poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili, nei pressi di via Duca D’Aosta, il cane-poliziotto ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanze stupefacenti nei pressi di un’abitazione. Per effettuare tutti gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno citofonato e ad aprire la porta della casa è stata una ragazza che si è mostrata particolarmente sorpresa.

Per questa ragione, ha immediatamente contattato al telefono il compagno, un catanese incensurato di 20 anni, facendolo rientrare nella loro abitazione. L’uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità, soprattutto quando Rex si è fiondato nella stanza in cui era stata nascosta una significativa quantità di droga. La perquisizione ha permesso di recuperare e sequestrare 252 grammi di marijuana e 34 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, bustine per il confezionamento della sostanza e una macchina per il sottovuoto. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato il 20enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato dell’arresto il PM di turno presso il Tribunale di Catania, per l’uomo è stato disposto il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.